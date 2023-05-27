Дворы местных жителей фактически были устланы градом. Ненастье свирепствовало днем 26 мая, пишет 24 Канал.

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Какая погода бушевала в Золочеве во Львовской области

Золочев попал в эпицентр циклона,

– написали в телеграм-каналах.

В Золочеве во Львовской области падал град: смотрите видео с телеграм-каналов

Кроме того, в сети обнародовали еще одно видео, на котором град размером с куриное яйцо. В сети написали, что действительно град был велик.

Град в Золочеве падал 26 мая: смотрите видео



Град в Золочеве на Львовщине / Фото из телеграм-каналов

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