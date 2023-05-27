Дворы местных жителей фактически были устланы градом. Ненастье свирепствовало днем 26 мая, пишет 24 Канал.
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Какая погода бушевала в Золочеве во Львовской области
Золочев попал в эпицентр циклона,
– написали в телеграм-каналах.
В Золочеве во Львовской области падал град: смотрите видео с телеграм-каналов
Кроме того, в сети обнародовали еще одно видео, на котором град размером с куриное яйцо. В сети написали, что действительно град был велик.
Град в Золочеве падал 26 мая: смотрите видео
Град в Золочеве на Львовщине / Фото из телеграм-каналов
Погода в Украине: последние новости
- Погода в Украине 27 мая будет дождливой. Умеренные грозовые дожди покроют почти все государство. Несмотря на дожди, температура воздуха будет теплой.
- Уже в июне синоптики прогнозируют температуру несколько выше нормы. В частности, средняя месячная температура будет 18 – 23 градуса тепла, в горах 15 – 19. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.
- Стоит отметить, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что официальных прогнозов относительно конкретной температуры или количества осадков на лето еще нет. Однако ученые говорят, что июль и август может быть немного теплее нормы.