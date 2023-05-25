Вместе с дождями будут греметь и грозы, из-за чего в Укргидрометцентре предупредили о потенциально опасных погодных условиях. Их следует ждать почти по всей Украине, кроме Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Несмотря на то, что 26 мая осадки ожидаются чуть ли не в каждом уголке Украины, синоптики также предупредили о пожарной опасности.

26-28 мая в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, восточных, юго-восточных областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности,

– отметили в Укргидрометцентре.

Предупреждение о пожарной опасности 26 мая / Карта Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то на Западе Украины в пятницу она немного опустится по сравнению с предыдущим днем. Поэтому украинцам следует ожидать в течении последнего буднего дня недели показателей +21…+25.

Такие же показатели термометры будут показывать и на Востоке Страны. А вот в южных, центральных и северных областях кое-где будет и теплее. В этих регионах день будет начинаться с +22 и максимально местами воздух за окном прогреется до +26.

Погода в крупнейших городах Украины

Киев – +24...+26

Ужгород – +23…+25

Львов – +21…+23

Ивано-Франковск – +21…+23

Тернополь – +22…+24

Черновцы – +21…+23

Хмельницкий – +22…+24

Луцк – +21…+23

Ровно – +22…+24

Житомир – +23...+25

Винница – +23…+25

Одесса – +23…+25

Николаев – +23…+25

Херсон – +23…+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +23…+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +23…+25

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +23…+25

Запорожье – +23…+25

Донецк – +21...+23

Луганск – +23…+25

Харьков – +22...+24



Погода в Украине 26 мая / Карта Укргидрометцентра