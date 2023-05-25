Вместе с дождями будут греметь и грозы, из-за чего в Укргидрометцентре предупредили о потенциально опасных погодных условиях. Их следует ждать почти по всей Украине, кроме Житомирской, Киевской и Черниговской областей.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Несмотря на то, что 26 мая осадки ожидаются чуть ли не в каждом уголке Украины, синоптики также предупредили о пожарной опасности.
26-28 мая в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, восточных, юго-восточных областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности,
– отметили в Укргидрометцентре.
Предупреждение о пожарной опасности 26 мая / Карта Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то на Западе Украины в пятницу она немного опустится по сравнению с предыдущим днем. Поэтому украинцам следует ожидать в течении последнего буднего дня недели показателей +21…+25.
Такие же показатели термометры будут показывать и на Востоке Страны. А вот в южных, центральных и северных областях кое-где будет и теплее. В этих регионах день будет начинаться с +22 и максимально местами воздух за окном прогреется до +26.
Погода в крупнейших городах Украины
Киев – +24...+26
Ужгород – +23…+25
Львов – +21…+23
Ивано-Франковск – +21…+23
Тернополь – +22…+24
Черновцы – +21…+23
Хмельницкий – +22…+24
Луцк – +21…+23
Ровно – +22…+24
Житомир – +23...+25
Винница – +23…+25
Одесса – +23…+25
Николаев – +23…+25
Херсон – +23…+25
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +23…+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +23…+25
Сумы – +22...+24
Полтава – +22...+24
Днепр – +23…+25
Запорожье – +23…+25
Донецк – +21...+23
Луганск – +23…+25
Харьков – +22...+24
Погода в Украине 26 мая / Карта Укргидрометцентра