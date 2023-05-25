Разом з дощами гримітимуть й грози, через що в Укргідрометцентрі попередили про потенційно небезпечні погодні умови. Їх слід очікувати майже по всій Україні, окрім Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Попри те, що 26 травня опади очікуються ледь не в кожному куточку України, синоптики також попередили й про пожежну небезпеку.

26-28 травня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, східних, південно-східних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Попередження про пожежну небезпеку 26 травня / Карта Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то на Заході України у п'ятницю вона трішки опуститься у порівнянні з попереднім днем. Тож українцям варто очікувати впродовж останнього буднього дня тижня показників +21…+25.

Такі ж показники термометри показуватимуть й на Сході Держави. А ось в південних, центральних та північних областях подекуди буде й тепліше. У цих регіонах день починатиметься з +22 і максимально місцями повітря за вікном прогріється до +26

Погода у найбільших містах України

Київ – +24...+26

Ужгород – +23…+25

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +21…+23

Рівне – +22…+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +23…+25

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +23…+25

Харків – +22...+24



Погода в Україні 26 травня / Карта Укргідрометцентру