Прогноз погоды на первый месяц лета уже сделали синоптики Укргидрометцентра. Об этом пишет 24 Канал.
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Какую погоду прогнозируют на июнь
Заметим, ожидается, что в июне этого года температура будет несколько выше нормы.
Средняя лунная температура предполагается 18 – 23 градуса тепла, в горах 15 – 19, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Также синоптики отметили, что количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров. Однако в Карпатах и Прикарпатье больше, в частности, 117 – 171 миллиметр. Впрочем, это тоже в пределах нормы.
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Краткая климатическая характеристика луны
- По наблюдениям синоптиков, средняя лунная температура воздуха в июне составляет +17…+22 градуса, в горах +11…+18.
- Абсолютный минимум температуры 0...+9 градусов. Кое-где в горных районах, северных, северо-восточных, юго-восточных, северо-западных областях местами 0...-3 градуса, на высокогорье Карпат до 5 мороза.
- Абсолютный максимум – 32 – 38,5 градуса тепла. Впрочем, в южных и восточных областях кое-где 39 – 39,8. В Карпатах и горах Крыма несколько прохладнее – 25 – 33 градуса тепла.
- Среднее месячное количество осадков составляет 39 – 93 миллиметра, в Карпатах 101 – 157 миллиметров. На высокогорье Карпат до 184 миллиметров, в Крыму 28 – 37 миллиметров.