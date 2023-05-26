Прогноз погоди на перший місяць літа вже зробили синоптики Укргідрометцентру. Про це пише 24 Канал.

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Яка погоду прогнозують на червень

Зауважимо, очікується, що у червні цього року температура буде дещо вищою за норму.

Середня місячна температура передбачається 18 – 23 градуси тепла, в горах 15 – 19, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Також синоптики зазначили, що кількість опадів очікується у межах 49 – 90 міліметрів. Однак, у Карпатах та Прикарпатті більше, зокрема, 117 – 171 міліметр. Втім, це також у межах норми.

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Коротка кліматична характеристика місяця