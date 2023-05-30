Однак на Сході, а також у деяких південних та західних областях литимуть короткочасні дощі. Ба більше, вони супроводжуватимуться грозами.

Цікаво Переважно без опадів, втім, ненадовго: яка буде погода найближчими днями

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Загалом температура повітря у середу в Україні не сильно відрізнятиметься від попереднього дня. Місцями вона змінюватиметься на пару градусів вниз чи вгору, переважно тримаючись відміток вище +20. При цьому синоптики попередили, що в західних (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), північних та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Пожежна небезпека 31 травня / Карта Укргідрометцентру

На Заході України в останній день весни температура коливатиметься в межа від +20 до +26, при цьому найтепліше буде на Закарпатті. Також в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються грози. Натомість на Львівщині день пройде без істотних опадів.

Щодо Півночі України, то там неістотні опади можна очікувати у Сумській області. Стовпчики термометрів ж протягом дня показуватимуть відмітки +20…+24.

На Півдні держави у порівнянні з попереднім днем буде трішки холодніше. Там українцям варто очікувати від +19 в Запорізькій до +26 в Одеській області. Зазначимо, що грози у цей день на Півдні оминуть лише Одещину та Миколаївщину.

Щодо Сходу України, то там 31 травня буде найхолодніше. Окрім короткочасного дощу з грозою, там протягом дня варто очікувати температуру повітря в межах від +18 до +22.

Погода у найбільших містах України

Київ – +22...+24

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +24..+26

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +23...+25

Чернігів – +20...+22

Суми – +20...+22

Полтава – +22...+24

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +18...+20

Харків – +20...+22



Погода в Україні 31 травня / Карта Укргідрометцентру