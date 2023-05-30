Однак на Сході, а також у деяких південних та західних областях литимуть короткочасні дощі. Ба більше, вони супроводжуватимуться грозами.
Цікаво Переважно без опадів, втім, ненадовго: яка буде погода найближчими днями
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Загалом температура повітря у середу в Україні не сильно відрізнятиметься від попереднього дня. Місцями вона змінюватиметься на пару градусів вниз чи вгору, переважно тримаючись відміток вище +20. При цьому синоптики попередили, що в західних (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), північних та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека 31 травня / Карта Укргідрометцентру
На Заході України в останній день весни температура коливатиметься в межа від +20 до +26, при цьому найтепліше буде на Закарпатті. Також в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються грози. Натомість на Львівщині день пройде без істотних опадів.
Щодо Півночі України, то там неістотні опади можна очікувати у Сумській області. Стовпчики термометрів ж протягом дня показуватимуть відмітки +20…+24.
На Півдні держави у порівнянні з попереднім днем буде трішки холодніше. Там українцям варто очікувати від +19 в Запорізькій до +26 в Одеській області. Зазначимо, що грози у цей день на Півдні оминуть лише Одещину та Миколаївщину.
Щодо Сходу України, то там 31 травня буде найхолодніше. Окрім короткочасного дощу з грозою, там протягом дня варто очікувати температуру повітря в межах від +18 до +22.
Погода у найбільших містах України
- Київ – +22...+24
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +21...+23
- Івано-Франківськ – +20...+22
- Тернопіль – +22...+24
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +22...+24
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +22...+24
- Житомир – +21...+23
- Вінниця – +22...+24
- Одеса – +24..+26
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Сімферополь – +20...+22
- Кропивницький – +23...+25
- Чернігів – +20...+22
- Суми – +20...+22
- Полтава – +22...+24
- Дніпро – +21...+23
- Запоріжжя – +19...+21
- Донецьк – +18...+20
- Луганськ – +18...+20
- Харків – +20...+22
Погода в Україні 31 травня / Карта Укргідрометцентру