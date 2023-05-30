Однако на Востоке, а также в некоторых южных и западных областях будут лить кратковременные дожди. Более того, они будут сопровождаться грозами.

Интересно Преимущественно без осадков, впрочем, ненадолго: какой будет погода в ближайшие дни

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В целом температура воздуха в среду в Украине не будет сильно отличаться от предыдущего дня. Местами она будет меняться на пару градусов вниз или вверх, преимущественно держась отметок выше +20. При этом синоптики предупредили, что в западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской) северных и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Пожарная опасность 31 мая / Карта Укргидрометцентра

На Западе Украины в последний день весны температура будет колебаться в пределах от +20 до +26, при этом теплее всего будет на Закарпатье. Также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы. На Львовщине день пройдет без существенных осадков.

Что касается Севера Украины, там несущественные осадки можно ожидать в Сумской области. Столбики термометров в течение дня будут показывать отметки +20…+24.

На Юге государства по сравнению с предыдущим днем будет немного холоднее. Там украинцам следует ожидать от +19 в Запорожской до +26 в Одесской области. Отметим, что грозы в этот день на Юге обойдут только Одесскую и Николаевскую области.

Что касается Востока Украины, там 31 мая будет холоднее всего. Кроме кратковременного дождя с грозой, там в течение дня следует ожидать температуру воздуха в пределах от +18 до +22.

Погода в крупнейших городах Украины

Киев – +22...+24

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +24..+26

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +23...+25

Чернигов – +20...+22

Сумы – +20...+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +21...+23

Запорожье – +19...+21

Донецк – +18...+20

Луганск – +18...+20

Харьков – +20...+22



Погода в Украине 31 мая / Карта Укргидрометцентра