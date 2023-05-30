Однако на Востоке, а также в некоторых южных и западных областях будут лить кратковременные дожди. Более того, они будут сопровождаться грозами.
Интересно Преимущественно без осадков, впрочем, ненадолго: какой будет погода в ближайшие дни
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В целом температура воздуха в среду в Украине не будет сильно отличаться от предыдущего дня. Местами она будет меняться на пару градусов вниз или вверх, преимущественно держась отметок выше +20. При этом синоптики предупредили, что в западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской) северных и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность 31 мая / Карта Укргидрометцентра
На Западе Украины в последний день весны температура будет колебаться в пределах от +20 до +26, при этом теплее всего будет на Закарпатье. Также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы. На Львовщине день пройдет без существенных осадков.
Что касается Севера Украины, там несущественные осадки можно ожидать в Сумской области. Столбики термометров в течение дня будут показывать отметки +20…+24.
На Юге государства по сравнению с предыдущим днем будет немного холоднее. Там украинцам следует ожидать от +19 в Запорожской до +26 в Одесской области. Отметим, что грозы в этот день на Юге обойдут только Одесскую и Николаевскую области.
Что касается Востока Украины, там 31 мая будет холоднее всего. Кроме кратковременного дождя с грозой, там в течение дня следует ожидать температуру воздуха в пределах от +18 до +22.
Погода в крупнейших городах Украины
- Киев – +22...+24
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +21...+23
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +22...+24
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +22...+24
- Житомир – +21...+23
- Винница – +22...+24
- Одесса – +24..+26
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +20...+22
- Кропивницкий – +23...+25
- Чернигов – +20...+22
- Сумы – +20...+22
- Полтава – +22...+24
- Днепр – +21...+23
- Запорожье – +19...+21
- Донецк – +18...+20
- Луганск – +18...+20
- Харьков – +20...+22
Погода в Украине 31 мая / Карта Укргидрометцентра