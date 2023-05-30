Однако на Востоке, а также в некоторых южных и западных областях будут лить кратковременные дожди. Более того, они будут сопровождаться грозами.

Интересно Преимущественно без осадков, впрочем, ненадолго: какой будет погода в ближайшие дни

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В целом температура воздуха в среду в Украине не будет сильно отличаться от предыдущего дня. Местами она будет меняться на пару градусов вниз или вверх, преимущественно держась отметок выше +20. При этом синоптики предупредили, что в западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской) северных и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.


Пожарная опасность 31 мая / Карта Укргидрометцентра

На Западе Украины в последний день весны температура будет колебаться в пределах от +20 до +26, при этом теплее всего будет на Закарпатье. Также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы. На Львовщине день пройдет без существенных осадков.

Что касается Севера Украины, там несущественные осадки можно ожидать в Сумской области. Столбики термометров в течение дня будут показывать отметки +20…+24.

На Юге государства по сравнению с предыдущим днем будет немного холоднее. Там украинцам следует ожидать от +19 в Запорожской до +26 в Одесской области. Отметим, что грозы в этот день на Юге обойдут только Одесскую и Николаевскую области.

Что касается Востока Украины, там 31 мая будет холоднее всего. Кроме кратковременного дождя с грозой, там в течение дня следует ожидать температуру воздуха в пределах от +18 до +22.

Погода в крупнейших городах Украины

  • Киев – +22...+24
  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +21...+23
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +22...+24
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +22...+24
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +22...+24
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +24..+26
  • Николаев – +23...+25
  • Херсон – +23...+25
  • Симферополь – +20...+22
  • Кропивницкий – +23...+25
  • Чернигов – +20...+22
  • Сумы – +20...+22
  • Полтава – +22...+24
  • Днепр – +21...+23
  • Запорожье – +19...+21
  • Донецк – +18...+20
  • Луганск – +18...+20
  • Харьков – +20...+22


Погода в Украине 31 мая / Карта Укргидрометцентра