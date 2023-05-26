В эту субботу в Украине будет наблюдаться переменная облачность. Не забудьте прихватить с собой зонт, ведь синоптики снова прогнозируют дожди. Впрочем, осадки будут не повсюду.
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Чем удивит погода в субботу
В Укргидрометцентре отметили, что ночью в западных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Возможна гроза.
Днем (27 мая – 24 Канал) в Украине, кроме большинства западных областей, умеренные кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– спрогнозировали синоптики.
Ветер будет северным направлениям, с порывами преимущественно 5 – 10 метров в секунду.
Заметим, что жара в субботу не будет. Однако погода все же порадует теплом. В частности, ночью +11...+16 градусов. Днем +21...+26.
Несколько прохладнее будет в западных областях. В темное время суток лишь +9...+14, днем 17 – 19 градусов тепла. Тем временем в Карпатах +7…+12 и +10…+16 соответственно.
Прогноз погоды на 27 мая / Скриншот из Укргидрометцентра
Температура в разных городах
- Киев – +23...+25
- Ужгород – +19...+22
- Львов – +19…+21
- Ивано-Франковск – +19…+21
- Тернополь – +19…+21
- Черновцы – +19…+21
- Хмельницкий – +19…+21
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +19...+21
- Житомир – +23...+25
- Винница – +23...+25
- Одесса – +23..+25
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +22...+24
- Кропивницкий – +23...+25
- Чернигов – +23…+25
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +23...+25
- Днепр – +23...+25
- Запорожье – +23...+25
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +21...+23
- Харьков – +23...+25