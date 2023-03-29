Італійський інститут геофізики та вулканології (INGV) повідомив, що магнітуда землетрусу склала 4,6. Епіцентр землетрусу перебував у містечку Монтагано, поблизу міста Кампобассо, і залягав на глибині близько 23 кілометри.
Дивіться також В Італії горить хімічний завод: моторошне відео
Магнітуда землетрусу склала 4,6
Протягом кількох останніх днів в регіоні фіксували багато дрібних поштовхів. У вівторок ввечері з початком землетрусу багато хто з місцевих жителів вибіг на вулицю, дехто ночував у машинах, люди залишали домівки з валізами з одягом.
Пожежна служба Італії повідомила, що запити про допомогу не надходили. Також не виявили жодних пошкоджень будівель.
У середу, 29 березня, в багатьох муніципалітетах, де стався землетрус, закриті школи. Щонайменше тридцять мерів повідомили про призупинення уроків, особливо в районі Кампобассо, але є також міста в нижньому Молізе та провінції Ізернія.
Технічні працівники проводять перевірки в будівлях школи.
Землетрус, який, здається, не завдав шкоди, окрім уламків, що впали, чітко відчувався в сусідніх областях, у провінції Ізернія та у Верхній Казерті, у Неаполі, а також у районі Беневенто та по всьому Абруццо, а також у сусідній Апулії.
У 2002 році в Молізе внаслідок землетрусу обвалилася школа, тоді загинули 29 дітей і вчителька.
Потужний землетрус у Туреччині та Сирії: що відомо про наслідки
- 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнув сильний землетрус магнітудою 7,8. Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч осіб.
- У Туреччині кількість жертв зросла до 44 218 осіб, а також понад 448 тисяч громадян евакуювали.
- ООН та сирійський уряд повідомили, що в Сирії загинуло понад 5 914 людей. Більшість жертв (4 500) виявили на північному заході, який утримують повстанці.
- Збитки від руйнувань, спричинених землетрусами на сході та південному сході Туреччини, становлять приблизно 104 мільярди доларів США.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган інформував, що в регіоні, який постраждав від стихії, планують побудувати 650 тисяч одиниць житла, з них 319 тисяч – за перший рік.