Італійський інститут геофізики та вулканології (INGV) повідомив, що магнітуда землетрусу склала 4,6. Епіцентр землетрусу перебував у містечку Монтагано, поблизу міста Кампобассо, і залягав на глибині близько 23 кілометри.

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Магнітуда землетрусу склала 4,6

Протягом кількох останніх днів в регіоні фіксували багато дрібних поштовхів. У вівторок ввечері з початком землетрусу багато хто з місцевих жителів вибіг на вулицю, дехто ночував у машинах, люди залишали домівки з валізами з одягом.

Пожежна служба Італії повідомила, що запити про допомогу не надходили. Також не виявили жодних пошкоджень будівель.

У середу, 29 березня, в багатьох муніципалітетах, де стався землетрус, закриті школи. Щонайменше тридцять мерів повідомили про призупинення уроків, особливо в районі Кампобассо, але є також міста в нижньому Молізе та провінції Ізернія.

Технічні працівники проводять перевірки в будівлях школи.

Землетрус, який, здається, не завдав шкоди, окрім уламків, що впали, чітко відчувався в сусідніх областях, у провінції Ізернія та у Верхній Казерті, у Неаполі, а також у районі Беневенто та по всьому Абруццо, а також у сусідній Апулії.

У 2002 році в Молізе внаслідок землетрусу обвалилася школа, тоді загинули 29 дітей і вчителька.

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