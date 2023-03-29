Итальянский институт геофизики и вулканологии (INGV) сообщил, что магнитуда землетрясения составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в городке Монтагано, вблизи Кампобассо, и залегал на глубине около 23 километров.

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Магнитуда землетрясения составила 4,6

В последние несколько дней в регионе фиксировали много мелких толчков. Во вторник вечером с началом землетрясения многие местные жители выбежали на улицу, некоторые ночевали в машинах, люди покидали дома с чемоданами с одеждой.

Пожарная служба Италии сообщила, что запросы о помощи не поступали. Также не обнаружили никаких повреждений зданий.

В среду, 29 марта, во многих муниципалитетах, где произошло землетрясение, закрыты школы. По меньшей мере, тридцать мэров сообщили о приостановлении уроков, особенно в районе Кампобассо, но есть также города в нижнем Молизе и провинции Изерния.

Технические работники проводят проверки в зданиях школы.

Землетрясение, которое, кажется, не причинило вреда, кроме упавших обломков, четко ощущалось в соседних областях, в провинции Изерния и в Верхней Казерте, в Неаполе, а также в районе Беневенто и по всему Абруццо, а также в соседней Апулии.

В 2002 году в Молизе в результате землетрясения обрушилась школа, тогда погибли 29 детей и учительница.

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