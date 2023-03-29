Итальянский институт геофизики и вулканологии (INGV) сообщил, что магнитуда землетрясения составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в городке Монтагано, вблизи Кампобассо, и залегал на глубине около 23 километров.
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Магнитуда землетрясения составила 4,6
В последние несколько дней в регионе фиксировали много мелких толчков. Во вторник вечером с началом землетрясения многие местные жители выбежали на улицу, некоторые ночевали в машинах, люди покидали дома с чемоданами с одеждой.
Пожарная служба Италии сообщила, что запросы о помощи не поступали. Также не обнаружили никаких повреждений зданий.
В среду, 29 марта, во многих муниципалитетах, где произошло землетрясение, закрыты школы. По меньшей мере, тридцать мэров сообщили о приостановлении уроков, особенно в районе Кампобассо, но есть также города в нижнем Молизе и провинции Изерния.
Технические работники проводят проверки в зданиях школы.
Землетрясение, которое, кажется, не причинило вреда, кроме упавших обломков, четко ощущалось в соседних областях, в провинции Изерния и в Верхней Казерте, в Неаполе, а также в районе Беневенто и по всему Абруццо, а также в соседней Апулии.
В 2002 году в Молизе в результате землетрясения обрушилась школа, тогда погибли 29 детей и учительница.
Мощное землетрясение в Турции и Сирии: что известно о последствиях
- 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек.
- В Турции количество жертв возросло до 44 218 человек, а также более 448 тысяч граждан были эвакуированы.
- ООН и сирийское правительство сообщили, что в Сирии погибли более 5 914 человек. Большинство жертв (4500) обнаружили на северо-западе, который удерживают повстанцы.
- Ущерб от разрушений, вызванных землетрясениями на востоке и юго-востоке Турции, составляет примерно 104 миллиарда долларов США.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган информировал, что в пострадавшем от стихии регионе планируют построить 650 тысяч единиц жилья, из них 319 тысяч – за первый год.