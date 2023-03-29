Из промышленной зоны, на границе со столицей провинции Новарра, поднимался очень высокий столб черного дыма и были слышны взрывы. Промышленную зону Сан-Пьетро-Мосеццо эвакуировали из-за риска новых взрывов.

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Людей эвакуировали из промышленной зоны

В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.

Смотрите видео пожара на химическом предприятии в Италии​

"Пожар, который вспыхнул сегодня утром на предприятии в Сан-Пьетро-Мосеццо, все еще продолжается", – сказал мэр Новары Алессандро Канелли.

По его словам, ситуация находится под контролем пожарных, но поднялся столб дыма, который может создать риски с точки зрения окружающей среды и здоровья.

Гражданам рекомендуется держать окна закрытыми, пока не будут получены результаты анализов, которые необходимо сделать по воздействию пожара. Также людям советуют оставаться дома.

"Рекомендация, тем более, касается школ и учебных заведений города: важно, чтобы дети оставались в классе с закрытыми окнами", – заявил Канелли.

Видео пожара в Италии

Пожар вспыхнул на предприятии Kemi

Итальянское издание Ansa уточняет, что пожар вспыхнул на предприятии Kemi, занимающемся обработкой химических растворителей в промышленной зоне.

Командир местной полиции Новары сообщил журналистам, что огонь "практически укрощен". Однако облако черного дыма все еще остается.

Тридцати работникам, присутствовавшим на предприятии, когда вспыхнул пожар, удалось спастись.