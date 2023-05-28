Однако эксперты пока не подтвердили эту информацию. Об этом сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Важно Полтавщину всколыхнуло ощутимое землетрясение
Было ли землетрясение в Киеве
По словам Шаманова, соответствующие службы должны уже позже выяснить, действительно ли было землетрясение в столице.
Я видел в телеграме, что киевляне почувствовали толчки. Однако об этом должны говорить только эксперты,
– подчеркнул спикер КГВА.
Однако отметим, что Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг, о подземных толчках в Киеве пока не сообщал.
Мощные землетрясения в мире: что известно
- Вечером 26 мая жители Полтавской области почувствовали толчки. Причиной тому стало землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера.
- Утром 14 апреля в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение. Оно был едва ощутимо. Эпицентр землетрясения был расположен в 6 километрах к востоку от города Иршава, на глубине 7 километров.
- Ранее в Закарпатской области тоже произошло землетрясение. 5 апреля его эпицентр зафиксировали недалеко от города Мукачево. Явление не представляло угрозы для населения.
- Перед этим землетрясение в этом районе было зарегистрировано 27 февраля 2023 года с магнитудой 3,3. Оно так же был неощутимо, то есть людям не угрожало.
- В южном регионе Италии Молизе поздно вечером 28 марта произошло сильное землетрясение. Из-за стихии люди не ночевали дома.
- Кстати, громкие звуки в небе, похожие на жужжание труб или скрежет металла, испугали жителей Одессы 26 марта. Очевидцы сообщили, что странный звук возник без всяких причин – в небе не было авиации, дронов или еще чего-то.
- В регионе Гиндукуш в Афганистане 21 марта произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его толчки ощутили в Пакистане, Индии, Узбекистане и Казахстане.
- Напомним, что 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек.