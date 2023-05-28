Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Також він зауважив, що це вже 14 повітряна атака ворога на столицю від початку травня.

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Ймовірно, наймасованіша атака дронами на Київ за час війни

У КМВА зазначили, що попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, зокрема, "Шахедами". Додали, що ворог нападав у кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. До речі, росіяни масовано вдарили по столиці у День Києва.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників росіян,

– зазначив Попко.

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Є жертви, постраждалі та руйнування

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах столиці.

У Голосіївському уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ, а ще пожежа на території одного з будівництв. Окрім того, було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 метрів квадратни. Також є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку. В одному з магазинів Дарницького району вибиті шибки та пошкоджені двері.

Втім, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють відповідні екстрені служби.

Зверніть увагу! Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:44. Тривала вона аж до 06:22. Віталій Кличко повідомляв, що у Соломянський районі Києва, внаслідок падіння уламків БпЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35-ти років. Також загинув 41-річний чоловік.