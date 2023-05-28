Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Також він зауважив, що це вже 14 повітряна атака ворога на столицю від початку травня.
До теми Масована атака дронами Києва: багато збитих, уламки падають на будинки, є загиблий
Ймовірно, наймасованіша атака дронами на Київ за час війни
У КМВА зазначили, що попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, зокрема, "Шахедами". Додали, що ворог нападав у кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. До речі, росіяни масовано вдарили по столиці у День Києва.
За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників росіян,
– зазначив Попко.
Дивіться також Росіяни масовано атакували Україну дронами, є жертва: хронологія 459 дня війни
Є жертви, постраждалі та руйнування
За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах столиці.
У Голосіївському уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ, а ще пожежа на території одного з будівництв. Окрім того, було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 метрів квадратни. Також є один постраждалий.
У Печерському районі загорівся дах будинку. В одному з магазинів Дарницького району вибиті шибки та пошкоджені двері.
Втім, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють відповідні екстрені служби.