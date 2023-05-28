Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко. Также он отметил, что это уже 14-я воздушная атака врага на столицу с начала мая.

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Вероятно, самая массированная атака дронами на Киев за время войны

В КГВА отметили, что предварительно это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, в частности, "Шахедами". Добавили, что враг нападал в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Кстати, россияне массированно ударили по столице в День Киева.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников россиян,

– отметил Попко.

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Есть жертвы, пострадавшие и разрушения

По информации, которая уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах столицы.

В Голосеевском обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован. Также возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ, а еще пожар на территории одного из строек. Кроме того, было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 квадратных метров. Также есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома. В одном из магазинов Дарницкого района выбиты стекла и повреждены двери.

Информация о пострадавших уточняется. На местах работают соответствующие экстренные службы.