С начала мая это 14-я воздушная атака российского врага на Киевщину. Она оказалась самой массовой.
Важно Ночная атака дронами: в Житомире повреждение объекта инфраструктуры
Последствия дроновой атаки на Киевщину
Так, российский враг атаковал область БПЛА. Благодаря эффективной работе ПВО все вражеские цели были уничтожены. К счастью, факты попаданий не зафиксированы.
Впрочем, в результате падения обломков в одной из громад есть незначительные повреждения частного дома – выбиты окна, в другом – выбило окна в одном из заведений питания. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий атаки.
В ОВА отметили, что владельцам поврежденных зданий будет предоставлена вся необходимая помощь.
Кроме того, падение обломков привело к лесному пожару и возгоранию травяной подстилки в нескольких местах. Они оперативно локализованы.
Также зафиксировано возгорание прицепа грузового автомобиля – пожар ликвидирован, еще в одном из автомобилей повреждены окна.
В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий падения обломков.
Последствия ночной атаки в Киевской области / фото полиции
Украину атаковали "Шахедами" 28 мая: что известно
- В Житомирской ОВА подтвердили попадание по одному из инфраструктурных объектов в регионе. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
- Руководитель ОВА Игорь Табурец сообщил, что этой ночью в Черкасском районе силы ПВО ликвидировали 2 российских дрона.
- В Голосеевском районе Киева из-за сбивания дронов обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован. Также возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ.
- В полиции сообщили, что в результате обстрелов погиб 41-летний уроженец Черниговщины. Еще одна женщина и мужчина получили ранения – они госпитализированы. Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.
- В Воздушных силах сообщили, что 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54.
- Враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов.
- К счастью, в результате успешной боевой работы уничтожены 52 "Шахеда".