З початку травня це 14 повітряна атака російського ворога на Київщину. Вона виявилася наймасовішою.
Важливо Нічна атака дронами: у Житомирі пошкодження об'єкта інфраструктури
Наслідки дронової атаки на Київщину
Так, російський ворог атакував область БпЛА. Завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. На щастя, фактів влучань не зафіксовано.
Втім, унаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку – вибиті вікна, в іншій – вибило вікна в одному із закладів харчування. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків атаки.
В ОВА зазначили, що власникам пошкоджених будівель буде надана вся необхідна допомога.
Крім того, падіння уламків призвело до лісової пожежі та займання трав’яної підстилки в декількох місцях. Вони оперативно локалізовані.
Також зафіксовано загоряння причепу вантажного автомобіля – пожежа ліквідована, ще в одній з автівок пошкоджені вікна.
Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків падіння уламків.
Наслідки нічної атаки на Київщині / фото поліції
Україну атакували "Шахедами" 28 травня: що відомо
- У Житомирській ОВА підтвердили влучання по одному з інфраструктурних об'єктів у регіону. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
- Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив, що цієї ночі в Черкаському районі сили ППО ліквідували 2 російські дрони.
- У Голосіївському районі Києва через збиття дронів уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ.
- У поліції повідомили, що внаслідок обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини. Ще одна жінка та чоловік отримали поранення – їх госпіталізовано. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шести автомобілів.
- У Повітряних силах повідомили, що 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.
- Ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів.
- На щастя, внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "Шахеди".