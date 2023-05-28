Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, российская армия действует так же, как и советская: воюет количеством и берет массовостью.
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Российский ВПК не может производить столько ракет
По его словам, такое большое количество дронов-камикадзе Shahed-136/131 связано с тем, что других средств, как крылатых или баллистических ракет, у россиян осталось немного. Военно-промышленный комплекс врага не способен производить достаточное количество нового вооружения и покрывать расход ракет российской армией.
Также есть информация, что они наладили с Ираном стабильные поставки. Дроны-камикадзе поступают Каспийским морем, и после этого их размещают как на территории России, так и Беларуси.
– отметил Крамаров.
Что известно о самой массированной воздушной атаке Украины
- Ночью 28 мая в Киеве и ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Враг запустил дроны-камикадзе "Шахед" с разных направлений. Люди слышали взрывы в Киевской и Житомирской областях.
- Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что Киев атаковали более 40 вражеских ударных беспилотников. Это уже 14-я воздушная атака врага на столицу с начала мая.
- В общей сложности враг выпустил 54 "Шахеда" с северного и южного направлений. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 53 вражеских БПЛА. Это рекордная одноразовая атака "Шахедами" с начала войны.
- Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что россияне на этот раз запустили дроны по нетрадиционным маршрутам – пытаются провести дроны руслом рек.
- Ночная атака не повлияла на украинскую энергосистему. Экстренные отключения не применялись.