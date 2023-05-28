Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, российская армия действует так же, как и советская: воюет количеством и берет массовостью.

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Российский ВПК не может производить столько ракет

По его словам, такое большое количество дронов-камикадзе Shahed-136/131 связано с тем, что других средств, как крылатых или баллистических ракет, у россиян осталось немного. Военно-промышленный комплекс врага не способен производить достаточное количество нового вооружения и покрывать расход ракет российской армией.

Также есть информация, что они наладили с Ираном стабильные поставки. Дроны-камикадзе поступают Каспийским морем, и после этого их размещают как на территории России, так и Беларуси.

– отметил Крамаров.

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