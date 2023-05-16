Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, в воздушном пространстве Украины 16 мая обнаружили дроны SuperCam, которые проводили разведку.

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Особенности дрона SuperCam

Березовец отметил, что разведывательные беспилотники SuperCam россияне производят из компонентов других государств.

До сегодня об этом беспилотнике было известно лишь, что он существует. Когда происходит обстрел, с помощью таких дронов происходит переориентация, указываются координаты для нанесения нового удара. Эти дроны сегодня были сбиты украинскими ПВО,

– объяснил он.

Офицер ВСУ подчеркнул, что такие БПЛА Россия использует с первых дней полномасштабного вторжения, но раньше оккупанты имели их в ограниченном количестве.

"Это качественный российский беспилотник. Сейчас они начали активно использовать коммерческие дроны для проведения разведки, аналогичные тем, которые использовали мы. Китайское производство, как правило, Mavic 3. Также другие дроны, которые собирают из китайских компонентов", – добавил Березовец.

Березовец о дронах SuperCam: смотрите видео

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