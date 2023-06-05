Москва отримала від Тегерану боєприпаси та різні типи ракет. Міноборони Ірану та російський "Рособоронекспорт" підписали документ, який потрапив до ЗМІ.

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Який контракт уклали Росія та Іран

Документ складається з 16 сторінок. Він має заголовок "В ім'я Аллаха". Джерело видання стверджує, що цей контракт на 100% справжній. Він датований 14 вересня 2022 року.



Той самий заголовок "В ім'я Аллаха" у контракті / Фото Sky News

Документ написаний англійською що, за словами джерела, є звичайною справою для Ірану при укладанні угод з іншими державами. Однак у ньому є орфографічні помилки. Контракт також має додаток.



Документ містить орфографічні помилки / Фото Sky News

Що саме Іран продав Росії

Російські окупанти купили в Тегерана артилерійські й танкові снаряди на суму у понад 1 мільйон доларів. У вартість входять також ракети різного розміру. А у додатку зазначається, що іранці також продали росіянам стволи для гаубиці Д-3 й танків Т-72. Однак це була вже інша угода, на 740 000 доларів.

За інформацією видання, дані щодо цього контракту були передані українському прем'єр-міністру Денису Шмигалю та голові МЗС Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вже прокоментував цей інфопривід.

Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо вжити відповідних заходів,

– зазначив український дипломат.

До слова, посольства Росії та Ірану відмовилися відповідати на запити британських журналістів щодо цього контракту.

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