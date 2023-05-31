Ба більше, це ж судно перебувало у Москві й декількома днями раніше. Його присутність зафіксували 21 та 24 травня.

Варте уваги Військовий в запасі припустив, чому Іран так активно постачає Росії "Шахеди"

Літак у Москві пробув годину

Мовиться про військово-транспортне судно Іл-76ТД Pouya Air (EP-PUS). Згідно з даними сервісу Flightradar24, воно 31 травня прилетіло з Тегерану та приземлилося о 09:28 у третьому за величиною московському аеропорті, у "Внуково".

Однак на довго літак у столиці країни-терористки не затримався. Трохи більше ніж за годину, о 10:30, він вирушив назад до Ірану.

Як повідомляють моніторингові групи, за цю годину з іранського літака Іл-76 могли вивантажувати товари військового призначення.



Польоти іранського Іл-76 / Дані Flightradar24

Проти Ірану в Україні ввели санкції

Володимир Зеленський 24 травня у вечірньому відеозверненні повідомив, що за час повномасштабної війни проти України наша держава приземлила майже 900 дронів-камікадзе з 1160 застосованих. Тож з огляду на те, що терористичні удари тривають й надалі, він звернувся безпосередньо й до народу Ірану.

Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Хоч ми й навчилися збивати більшість ваших дронів-камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є й влучання,

– зазначив президент.

Він підкреслив, що сьогодні українці гинуть через злочинні діяння Росії, які, зокрема, вчинені за допомогою іранської зброї. Від смертей українського народу Ірану користі ніякої, однак натомість народ цієї держави отримує "іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми". Натомість люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби їх не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія.

Однак натомість в МЗС Ірану через декілька днів після цього звернення звинуватили самого Володимира Зеленського у нібито "антиіранській пропаганді". Ба більше, заяви президента України назвали "брехливими".

Повторення Президентом України брехливих заяв проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіавійні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн,

— заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані.

Зауважимо, що попри тривалий терор з боку Росії Тегеран офіційно не визнає той факт, що він постачає БПЛА типу "Шахед" до країни-терористки після початку повномасштабного вторгнення.

Тож у той же день стало відомо, що Зеленський вніс у Раду постанову про санкції проти Ірану, які у Верховній раді підтримали 29 травня. Діятимуть вони протягом 50 років, впродовж яких Тегеран не зможе проводити торговельні операції, а також перевозити свої ресурси через територію України.