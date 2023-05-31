Более того, это же судно находилось в Москве и несколькими днями раньше. Его присутствие было зафиксировано 21 и 24 мая.

Достойно внимания Военный в запасе предположил, почему Иран так активно снабжает Россию "Шахедами"

Самолет в Москве пробыл час

Речь идет о военно-транспортном судне Ил-76ТД Pouya Air (EP-PUS). Согласно данным сервиса Flightradar24, оно 31 мая прилетело из Тегерана и приземлилось в 09:28 в третьем по величине московском аэропорту, во "Внуково".

Однако долго самолет в столице страны-террористки не задержался. Через чуть больше чем час, в 10:30, он отправился обратно в Иран.

Как сообщают мониторинговые группы, за этот час из иранского самолета Ил-76 могли выгружать товары военного назначения.



Полеты иранского Ил-76 / Данные Flightradar24

Против Ирана в Украине ввели санкции

Владимир Зеленский 24 мая в вечернем видеообращении сообщил, что за время полномасштабной войны против Украины наше государство приземлило около 900 дронов-камикадзе из 1160 примененных. Поэтому, учитывая, что террористические удары продолжаются, он обратился непосредственно к народу Ирана.

Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками русского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать. Хоть мы и научились сбивать большинство ваших дронов-камикадзе, которые вы передаете России, но все же есть и попадания,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что сегодня украинцы погибают из-за преступных действий России, которые, в частности, совершены с помощью иранского оружия. От смертей украинского народа Ирану пользы никакой, взамен народ этого государства получает "еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы". Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы их не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия.

Однако в МИД Ирана через несколько дней после этого обращения обвинили самого Владимира Зеленского в якобы "антииранской пропаганде". Более того, заявления президента Украины назвали "лживыми".

Повторение Президентом Украины лживых заявлений против Исламской Республики Иран отвечает антииранской пропаганде и медиавойне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран,

— заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Заметим, что, несмотря на длительный террор со стороны России, Тегеран официально не признает тот факт, что он поставляет БПЛА типа "Шахед" в страну-террористку после начала полномасштабного вторжения.

В тот же день стало известно, что Зеленский внес в Раду постановление о санкциях против Ирана, которые в Верховной раде поддержали 29 мая. Они будут действовать в течение 50 лет, в течение которых Тегеран не сможет проводить торговые операции, а также перевозить свои ресурсы через территорию Украины.