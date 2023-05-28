Иранцы начали получать истребители Су-35 российского производства, а одним из механизмов расчета за самолеты является снабжение "Шахедов" в больших, почти безлимитных объемах. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Россия истощает нашу систему ПВО

По его словам, стоимость дрона-камикадзе иранского производства составляет около 20 тысяч долларов, а самолета Су-35 – ориентировочно 100 миллионов. Поэтому иранцы будут долго отдавать долги за эти самолеты.

"Такое количество Шахедов свидетельствует о том, что Россия пытается истощить нашу систему ПВО. Если мы ежедневно будем использовать 50 и более ракет для сбития воздушных целей, то нам не хватит на отражение массированной ракетной атаки. Все это время Россия накапливает ракеты и попытается нанести удар в ближайшее время", – сообщил военный эксперт.

Роман Свитан о поставках новых "Шахедов" России: смотреть видео

Также Свитан предположил, что для ночной атаки 28 мая россияне могли использовать до 70 ударных дронов. Часть "Шахедов" могла не долететь. Их задачей является также проверка новых маршрутов для пуска ракет. Именно поэтому их запускали по двум направлениям – северному и южному.

Что известно об атаке дронами-камикадзе 28 мая