Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, Китай может быть заинтересован в заморозке конфликта, остановке войны, но точно не в поддержке.
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Обе страны претендуют на первенство в Евразии
Клочок считает, что Китай и Россия не являются партнерами, скорее врагами. Обе страны серьезно конкурируют за господство на Евразийском континенте.
"То, что чиновники из обеих стран регулярно наведываются с визитами еще ничего не означает. То, что они торгуют между собой, тоже не является признаком серьезного сотрудничества. Как две империи могут мириться между собой? Это по определению невозможно", – считает Клочок.
Китай не рискнет из-за санкций
В отношениях между собой страны в первую очередь преследуют собственные интересы. Открытая поставка оружия и военной техники России будет означать для Китая серьезные санкции от США и Европы. Но Пекин не согласится на это, ведь никогда не рискнет торговыми связями с западным миром.
Клочко считает публикацию видео с якобы направляющейся в Россию китайской техникой очередным ИПСО врага.
"На сегодня мы имеем лишь факты поставок товаров двойного назначения из Китая в Россию. Однако этот вопрос на контроле в ЕС, который рассматривает возможность наложения санкций на компании, которые причастны к этому", – добавил аналитик.
Что известно о возможном снабжении Китаем военной техники в Россию.
- Чеченский диктатор Рамзан Кадыров опубликовал в своей социальной сети видео, на котором продемонстрировал новые бронеавтомобили, закупленные для нужд "кадыровцев".
- Западные аналитики опознали на видео бронированные автомобили China Tiger китайского производства.
- С началом полномасштабного вторжения Китай неоднократно обвинялся в том, что он причастен к поставке оружия в Россию, или планирует это делать. Генсек НАТО Йенс Столтенберг весной этого года заявил, что в Альянса нет доказательств передачи Китаем летального оружия в Россию.