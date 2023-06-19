Кирило Буданов, насміхаючись з окупантів, заявив про формування "загону безсмертних". І що вони переслідуватимуть росіян у їхніх кошмарах.

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Каст "загону безсмертних" вражає

Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці,

– іронічно заявив Буданов.

Він додав, що цей самий "загін безсмертних" не просто навідуватиметься ночами до росіян. Він буде "кошмарити" тих, хто прагнув захопити нашу державу.

Навколо Буданова витає безліч теорій змови