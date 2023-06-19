Кирило Буданов, насміхаючись з окупантів, заявив про формування "загону безсмертних". І що вони переслідуватимуть росіян у їхніх кошмарах.
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Каст "загону безсмертних" вражає
Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці,
– іронічно заявив Буданов.
Він додав, що цей самий "загін безсмертних" не просто навідуватиметься ночами до росіян. Він буде "кошмарити" тих, хто прагнув захопити нашу державу.
Навколо Буданова витає безліч теорій змови
- Почнімо з того, що окупанти заявляють про "загибель" Буданова з кінця травня. Власне, 29 травня росіяни здійснили черговий ракетний удар по столиці, під час якого буцімто "загинув" глава ГУР МО.
- Особливо відзначився минулого тижня Владімір Соловйов. Головний російський пропагандист цілком серйозно заявив, що Кирило Буданов буцімто у комі. Що він перебуває у Німеччині на лікуванні.
- Причому "теорія змови" набрала нечуваних обертів. Уже міркують над тим, що Валерія Залужного як не "вбили", то "поранили". Цікаво, що Путін і сам ці чутки почав ширити.
- До слова, існують ще й пояснення того, чому Буданов у ролику про контрнаступ нічого не говорив. Мовляв, максимально статичну позицію обрали не просто так. На думку пропагандистів, зображення глави ГУР МО згенерував штучний інтелект. Тож і обрали позицію, під час якої ніхто б не побачив, що він не справжній.
- Зауважимо, що мовчання Буданова прокоментував колишній офіцер військової розвідки Великої Британії Френк Ледвідж. Він назвав цей ролик інформаційно-психологічною операцією України.
- Він наголосив, що це відео викликало багато питань як серед українців, так і росіян. Ледвідж зазначив, що ця та інші ІПСО не лише спантеличують окупантів. Вони також підкреслюють важливість тиші, щоб контрнаступ ЗСУ був успішним.