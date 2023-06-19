Колишній офіцер військової розвідки Великої Британії Френк Ледвідж відреагував на загадкове відео з мовчазним Кирилом Будановим, де той просто дивиться у бік камери зі звуками, що загадково лунають на фоні. Військовий аналітик назвав той відеозапис інформаційно-психологічною операцією України.

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Кому призначався загадковий ролик

Як зауважив експерт, це відео викликало багато питань в українців та росіян. За його словами, ця та інші ІПСО спантеличують окупантів та підкреслюють важливість тиші для успішного контрнаступу ЗСУ

Ледвідж навів приклад. Так, шум моря змушує російських загарбників мізкувати, чи збирається Україна здійснювати штурм за допомогою морського десанту, чи треба чекати атаки дронами з моря, чи загрожує Керченському мосту ще одна та більш руйнівна аварія.

Як експерт оцінює роботу ГУР

Колишній офіцер назвав це відео частиною "фантастичної української кампанії". Він високо оцінив роботу воєнного керівництва нашої держави та самого Буданова.

Думаю, він дійсно вражаюча людина, з якою не можна жартувати. Думаю, що всі з обох сторін це розуміють,

– сказав він.

Також Ледвідж вважає, що українська розвідка такими відео намагається посилити фактор тиші.

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