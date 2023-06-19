Бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж отреагировал на загадочное видео с молчаливым Кириллом Будановым, где тот просто смотрит в сторону камеры с загадочно звучащими на фоне звуками. Военный аналитик назвал эту видеозапись информационно-психологической операцией Украины.
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Кому предназначался загадочный ролик
Как отметил эксперт, это видео вызвало много вопросов у украинцев и россиян. По его словам, эта и другие ИПСО сбивают с толку оккупантов и подчеркивают важность тишины для успешного контрнаступления ВСУ
Ледвидж привел пример. Так, шум моря заставляет российских захватчиков размышлять, собирается ли Украина совершать штурм с помощью морского десанта, нужно ли ждать атаки дронами с моря, грозит ли Керченскому мосту еще одна и более разрушительная авария.
Как эксперт оценивает работу ГУР
Бывший офицер назвал это видео частью "фантастической украинской кампании". Он высоко оценил работу военного руководства нашего государства и самого Буданова.
Думаю, он действительно поразительный человек, с которым нельзя шутить. Думаю, что все с обеих сторон это понимают,
– сказал он.
Также Ледвидж считает, что украинская разведка такими видео пытается усугубить фактор тишины.
Россияне запустили неудачный вброс о Буданове
- Оккупанты недавно разгоняли фейк о якобы смерти главы украинской разведки. К этому ИПСО кремлевские пропагандисты привлекли даже Илью Киву.
- Впоследствии представитель ГУР МО Андрей Юсов опроверг российский вброс. Разведчик заверил, что Буданов продолжает разоблачать планы врага.
- По этому поводу 24 Канал пообщался с военным экспертом Романом Свитаном. Полковник запаса ВСУ заявил, что созданный россиянами фейк рассчитан на внутреннего потребителя.