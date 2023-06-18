Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Российский фейк о Буданове

По словам военного эксперта, этот фейк рассчитан на внутреннего потребителя, то есть для россиян, чтобы не говорить о том, что происходит в Крыму. А там у них что-то взрывается и выключается свет.

Буданов – это разведка, а именно тихо зайти, выполнить свое дело и тихо уйти. Например, сейчас Буданов может где-то на подлодке всплыть в центре Крыма и передать привет,

– предположил Роман Свитан.

"Или, может, он сейчас где-то сидит с Подоляком и пьет кофе в Ялте. Они же (россияне – 24 Канал) этого не знают и все проконтролировать не могут", – добавил Свитан.

Он отметил, что возвращение Буданова для россиян станет катастрофой. Однако они быстро забывают и переключают внимание на что-то другое. До этого они целый месяц хоронили Залужного, а теперь начинают хоронить Буданова. Еще через месяц начнут кого-нибудь другого хоронить.

Российские потери

Роман Свитан пояснил, что в настоящее время стратегические резервы россиян расположены на дальности около 100 километров. Это в районе того же Мелитополя, Бердянска, Мариуполя.



Где расположены российские резервы / Скриншот с видео

Военный эксперт отметил, что сейчас атаками по линии фронта нужно заставить россиян подтянуть эти резервы хотя бы до 3-й линии обороны. Пока ВСУ перемалывают врага, нет смысла совершать какой-то прорыв.

"Мы однозначно заставим их использовать стратегические резервы, чтобы на оперативном пространстве, за линией обороны у них уже ничего не было. Вот тогда уже нужно идти на прорыв", – добавил Свитан.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Мобилизация в России

Россиянам нет смысла усиливать мобилизацию, ведь их нечем снарядить. Какой тогда смысл из тех неготовых оккупантов.

У них до сих пор около 100 тысяч "болтается", ведь их не во что одеть, обуть и что дать в руки. Именно поэтому я не думаю, что будет объявлена всеобщая мобилизация,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что с военной точки зрения россияне могут объявить военное положение в 5 приграничных областях – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской. Там они могут объявить и мобилизацию.

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