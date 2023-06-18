Президент России продолжил свою неслыханную медийную активность впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину. Диктатор пообщался с так называемыми "военкорами", пишет 24 Канал.

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Путин не был готов к вопросу о Залужном

Пропагандист Александр Сладков решил задать Путину вопрос о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. В частности, он поинтересовался у диктатора, где находится Залужный.

Учитывая нервную реакцию Путина, можно предположить, что этот вопрос не согласовывался. Следовательно, так называемого "военкора" может настигнуть печальная судьба.

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Вместе с тем, Путин сделал вид, что якобы не услышал вопрос и переспросил "военкора". В ответ диктатор даже у самого журналиста поинтересовался, а где это главнокомандующий ВСУ.

После этого диктатор устремил свой взгляд на стол и стал запинаться, несколько раз повторив "я, я, я". В конце концов, диктатор выжал из себя: "Мне кажется, что я знаю (где Залужный – 24 Канал)".

Диктатор начал нервно щелкать ручкой и предложил российским пропагандистам спросить Залужного, где он находится. Путин в шутку сказал, что для того, чтобы спросить Залужного, где он, нужно перейти на иностранный язык.

"Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", – нервно подытожил Путин.

Что в России говорят о Залужном