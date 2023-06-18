Президент Росії продовжив свою нечувану медійну активність вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Диктатор поспілкувався з так званими "військкорами", пише 24 Канал.
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Путін не був готовий до питання про Залужного
Пропагандист Олександр Сладков вирішив поставити Путіну питання про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, він поцікавився у диктатора, де зараз перебуває Залужний.
Зважаючи на нервову реакцію Путіна, можна припустити, що це питання не узгоджували. Відтак, так званого "військкора" може настигти сумна доля.
Путін розхвилювався через питання про Залужного: дивіться відео
Разом з тим, Путін удав, що нібито не почув запитання і перепитав "військкора". У відповідь диктатор навіть у самого журналіста поцікавився, а де ж це головнокомандувач ЗСУ.
Після цього диктатор спрямував свій погляд на стіл і почав запинатися, кілька разів повторивши "я, я, я". Зрештою диктатор вичавив із себе: "Мені здається, що я знаю (де Залужний – 24 Канал)".
Диктатор почав нервово клацати ручкою і запропонував російським пропагандистам запитати в Залужного, де він перебуває. Путін жартома сказав, що для того, щоб запитати в Залужного, де він, потрібно перейти на іноземну мову.
"Мені здається, що він за кордоном. Але я можу помилятися", – нервово підсумував Путін.
Що в Росії кажуть про Залужного
- Постать Валерія Залужного обговорюється ледь не на кожному шоу російських пропагандистів. Уваги до Залужного з боку російських пропагандистів побільшало на тлі контрнаступу ЗСУ.
- Зокрема, прокремлівські ЗМІ активно поширювали фейки, мовляв, головнокомандувача ЗСУ поранили. Ворог навмисно робив це, щоб розхитати настрої серед українців та вплинути на контрнаступ ЗСУ.
- Крім того, російська влада оголосила в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
- У Міноборони України заявили, що подібними рішеннями росіяни хочуть відвернути увагу від власних злочинних дій.