Президент Росії продовжив свою нечувану медійну активність вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Диктатор поспілкувався з так званими "військкорами", пише 24 Канал.

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Путін не був готовий до питання про Залужного

Пропагандист Олександр Сладков вирішив поставити Путіну питання про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, він поцікавився у диктатора, де зараз перебуває Залужний.

Зважаючи на нервову реакцію Путіна, можна припустити, що це питання не узгоджували. Відтак, так званого "військкора" може настигти сумна доля.

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Разом з тим, Путін удав, що нібито не почув запитання і перепитав "військкора". У відповідь диктатор навіть у самого журналіста поцікавився, а де ж це головнокомандувач ЗСУ.

Після цього диктатор спрямував свій погляд на стіл і почав запинатися, кілька разів повторивши "я, я, я". Зрештою диктатор вичавив із себе: "Мені здається, що я знаю (де Залужний – 24 Канал)".

Диктатор почав нервово клацати ручкою і запропонував російським пропагандистам запитати в Залужного, де він перебуває. Путін жартома сказав, що для того, щоб запитати в Залужного, де він, потрібно перейти на іноземну мову.

"Мені здається, що він за кордоном. Але я можу помилятися", – нервово підсумував Путін.

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