Заяви росіян не мають нічого спільного з реальністю, а є спробою видати бажане за дійсне. Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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Росіяни самі себе дискредитували
За її словами, ця інформаційно-психологічна операція ворога є цікавим кейсом, який можна демонструвати студентам факультетів журналістики, як не треба робити.
Вони, фактично, самі себе дискредитували. Щось на кшталт казки про вовка та семеро козенят – якщо багато говорити, то ніхто у це вже не повірить,
– зазначила заступниця міністра оборони України.
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Контрнаступ триває
Також заступниця міністра оборони України повідомила, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальні дії ще з 24 лютого 2022 року – на тих ділянках, де дозволяє оперативна ситуація.
"Те, що вони намагаються визначити якусь конкретну точку, з якої все почнеться – це, ймовірно, спроба приховувати інформацію, що Україна активно деокуповує свої території", – додала вона.
Що відомо про фейки російської пропаганди
- У травні в російському інформаційному просторі активно поширювали чутки про хворобу, а згодом поранення і смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Росіяни навіть видумали історію, як наш головком отримав важке поранення біля Херсона і йому робили трепанацію черепа. Україна спростувала фейки росіян, а сам Залужний кілька разів був помічений на публічних заходах протягом травня.
- У червні російська пропаганда видумала "смерть" генерала Буданова. Він буцімто загинув внаслідок однієї з ракетних атак по Києву.