Заяви росіян не мають нічого спільного з реальністю, а є спробою видати бажане за дійсне. Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Росіяни самі себе дискредитували

За її словами, ця інформаційно-психологічна операція ворога є цікавим кейсом, який можна демонструвати студентам факультетів журналістики, як не треба робити.

Вони, фактично, самі себе дискредитували. Щось на кшталт казки про вовка та семеро козенят – якщо багато говорити, то ніхто у це вже не повірить,

– зазначила заступниця міністра оборони України.

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Контрнаступ триває

Також заступниця міністра оборони України повідомила, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальні дії ще з 24 лютого 2022 року – на тих ділянках, де дозволяє оперативна ситуація.

"Те, що вони намагаються визначити якусь конкретну точку, з якої все почнеться – це, ймовірно, спроба приховувати інформацію, що Україна активно деокуповує свої території", – додала вона.

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