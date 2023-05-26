Бронекатер успішно пройшов усі етапи заводських і державних випробувань. На МБАКу встановили сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника.

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Військовим передали ще один малий бронекатер

ВМС України передали малий бронекатер проєкту 58155 "Гюрза-М", який отримав назву "Буча". Одна з його особливостей – низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Тобто такий катер складно виявити радіолокаційними та інфрачервоними засобами.

Окрім того, він оснащений системою захисту від наведення зброї противника і системою автоматичної постановки димових і теплових завіс. Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів:

патрулювання в ближній морській зоні, а також річках і лиманах,

захист важливих об'єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України,

протидія ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжі тощо.

У церемонії передання катера брав участь головком Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Російська пропаганда останні дні вперто поширювала фейки про його нібито "поранення".

Дивіться фото із заходу / Фото "Армія inform"

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