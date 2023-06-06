Заявления россиян не имеют ничего общего с реальностью, а являются попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Россияне сами себя дискредитировали

По ее словам, эта информационно-психологическая операция врага является интересным кейсом, который можно демонстрировать студентам факультетов журналистики, как не надо делать.

Они фактически сами себя дискредитировали. Что-то вроде сказки о волке и семерых козлятах – если много говорить, то никто в это уже не поверит,

– отметила заместитель министра обороны Украины.

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Контрнаступление продолжается

Также заместитель министра обороны Украины сообщила, что Вооруженные Силы Украины ведут контрнаступательные действия еще с 24 февраля 2022 года – на тех участках, где разрешает оперативная ситуация.

"То, что они пытаются определить какую-то конкретную точку, с которой все начнется – это, вероятно, попытка скрывать информацию, что Украина активно деоккупирует свои территории", – добавила она.

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