Об этом 24 Каналу рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. По его словам, Валерий Залужный абсолютно здоров.
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Он продолжает энергично и решительно руководить Вооруженными силами Украины. Идет активная работа по уничтожению российских оккупантов.
Залужный принимает решения, необходимые для полного освобождения нашей территории от вражеских оккупационных войск и обеспечения безопасности в будущем,
– подчеркнул Дзюба.
Почему оккупанты разгоняли этот фейк
Как отметил Дзюба, когда начинался этап активных действий в стратегической оборонной операции, которую часто называют контрнаступлением, все военные просили о режиме информационной тишины. Это позволяет сделать такие условия, при которых действия ВСУ могут быть максимально эффективными.
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Оккупанты не знают, что именно Вооруженные Силы Украины будут делать в будущем. Поэтому пытаются всячески выведать эти данные и понять, какой шаг будет следующим. Для этого они даже вкидывают абсурдные фейки об украинском военном командовании.
Эти фейки обусловлены тем, что у них нет понимания относительно дальнейших наших действий. И хотят услышать хотя бы какую-нибудь информацию. Хотя бы что-то, что будет дальше. Поэтому так часто такие вбросы делают. Это – и дезинформация, и провокация,
– подчеркнул Дзюба.
Россияне разгоняли фейки о Залужном: коротко
- Российские пропагандисты настолько заврались, что распространяли лживую информацию о якобы ранении у Залужного. Эта странная информация дошла из телеграммы до российских государственных СМИ.
- Этот пророссийский фейк уже прокомментировала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она призвала не верить в этот бред. Такие вбросы – типичная попытка оккупантов деморализовать украинские войска.
- Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан обнародовал видео с Валерием Залужным. Они высмеяли российские фейки. Также Залужный поблагодарил всех украинцев и подчеркнул, что мы обязательно победим российских оккупантов.