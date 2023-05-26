Об этом 24 Каналу рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. По его словам, Валерий Залужный абсолютно здоров.

К теме Железный генерал, который "мутит движ": биография Главнокомандующего ВСУ Залужного

Он продолжает энергично и решительно руководить Вооруженными силами Украины. Идет активная работа по уничтожению российских оккупантов.

Залужный принимает решения, необходимые для полного освобождения нашей территории от вражеских оккупационных войск и обеспечения безопасности в будущем,

– подчеркнул Дзюба.

Почему оккупанты разгоняли этот фейк

Как отметил Дзюба, когда начинался этап активных действий в стратегической оборонной операции, которую часто называют контрнаступлением, все военные просили о режиме информационной тишины. Это позволяет сделать такие условия, при которых действия ВСУ могут быть максимально эффективными.

Смотрите разговор с Тарасом Дзюбой на ютубе 24 Канала

Оккупанты не знают, что именно Вооруженные Силы Украины будут делать в будущем. Поэтому пытаются всячески выведать эти данные и понять, какой шаг будет следующим. Для этого они даже вкидывают абсурдные фейки об украинском военном командовании.

Эти фейки обусловлены тем, что у них нет понимания относительно дальнейших наших действий. И хотят услышать хотя бы какую-нибудь информацию. Хотя бы что-то, что будет дальше. Поэтому так часто такие вбросы делают. Это – и дезинформация, и провокация,

– подчеркнул Дзюба.

Россияне разгоняли фейки о Залужном: коротко