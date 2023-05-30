Крім цього, Кремль його підозрює у причетності до ймовірного "обстрілу мирного населення на Донбасі". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росія розшукує українського головнокомандувача

Кремлівська влада розмістила картку генерала Валерія Залужного у своїй базі пошуку мвс. На цій картці, як зазвичай, мотивів його розшуку – не вказали.



Залужного оголосили у розшук в Росії / Фото з російських телеграм-каналів