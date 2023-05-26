Однак чергову брехню Росії спіткала уже звичайна доля: фейкові новини доволі швидко спростували. Зокрема, у п'ятницю український військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан показав чергове відео із Головнокомандувачем.

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"Рашнпропаганден – 2:0"

Зокрема, він у своєму телеграм-каналі передражнив російських пропагандистів та перелічив їхні ймовірні закиди в бік відео з українським Головнокомандувачем. Мовляв, в опублікованому раніше відео, яке першим розбило російську брехню, вони могли вгледіти, що нібито у Залужного не працює права рука, "сидить, бо поранення в нижню частину, і стояти, ходити не може, під одягом одягнений корсет, відео змонтоване з двох частин, стан дуже болісний".

Всі ваші ходи, ми ще вчора легко прорахувати наперед, а далі просто граємо в одні ворота, інформаційними снарядами в ворота ворога. Рашнпропаганден – 2:0 на нашу користь. На цьому зробимо паузу,

– зазначив Анатолій Штефан.

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Перше відео з'явилося напередодні

Зазначимо, що у четвер, 25 травня, Анатолій Штефан опублікував перше відео з Головнокомандувачем ЗСУ на робочому місці. На кадрах ролика Валерій Залужний подякував усім українцям та запевнив в обов'язковій перемозі України у війні.

Щиро дякую усім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні – завжди. Дякую усім!

– сказав Залужний.

Сам же Анатолій Штефан зазначив, що Залужний почувається добре та продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів.

Окрім відео у мережі також з'явилися й фото з Головнокомандувачем. Зокрема, одне з них опублікувала депутатка Верховної Ради Анна Пуртова на своїй фейсбук-сторінці. Інше ж фото виклав у мережу сам Залужний, яке зробив на робочому місці.