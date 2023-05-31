Еще в 2014 году такие вбросы России могли сработать. В том числе и на международное сообщество. Однако сейчас ситуация совсем другая. Стране-терористу больше не верят. Об этом 24 Каналу рассказала Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины.
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Провокации россиян повторяются
Еще буквально неделю назад российская пропаганда распространяла информацию, что Главнокомандующий ВСУ якобы получил ранения. Однако слухи в России варьировались – некоторые говорили даже о его смерти. Конечно, все подобные заявления не соответствовали действительности.
А уже 30 мая Валерия Залужного и Александра Сырского объявили в розыск. Россия пытается вести информационную войну любыми способами.
Наша единственная официальная позиция, которую Россия ведет против нашего государства с 2015 года. В контексте этих действий они используют все: ИПСО, информационные войны и т.д. Это комплекс разных мероприятий,
– заметила Анна Маляр.
Стоит напомнить, что в 2014-2015 годах в России открывали уголовные производства против украинских командующих. Такая идея не является новой для страны-террориста.
"Это информационная операция. С одной стороны, я считаю, что она не достигнет своей цели, а с другой стороны – мы должны противодействовать этому", – подчеркнула замминистра обороны.
Россия, безусловно, пытается оказывать психологическое давление на наших военных и деморализовать их такими информационными вбросами. Однако с их стороны это ошибка. Если украинские военнослужащие воюют против армии, значительно большей по количеству людей и оружия, это означает, что психологически сломать этих людей – бесперспективное дело.
Анна Маляр об объявлении в розыск Залужного и Сырского в России: смотрите видео
Великая война обнажила лицо России
В России стремятся начать дискуссию в информационном пространстве о том, что не только их военные совершают военные преступления, но и якобы украинские. Целью этого является нивелирование или уменьшение роли Украины как жертвы агрессивной войны.
Если же в 2014 году международное сообщество было частично неоднородным, россиянам удавалось забрасывать "удочку" подобными дискуссиями.
Даже я как юрист-эксперт доказывала международному сообществу, почему нет состава преступления против человечности или военных преступлений,
– сказала Маляр.
Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Нет дискуссий о вине и обвинениях России, потому что ее преступные действия очевидны.
Россия стала чрезвычайно "токсичным" государством на международном уровне. Поэтому доверия к их словам и обвинениям нет. Хотя по инерции страна-агрессор до сих пор пытается продвинуть собственные нарративы и запустить подобные дискуссии в инфопространство.
Поездки Александра Сырского на фронт: подробнее
- На днях командующий Сухопутными войсками ВСУ побывал на Лиманском направлении. Он рассказал, что украинские военные уничтожают попытки врага продвинуться вперед. Сырский также встретился с командирами подразделений и частей, воюющих на самых "горячих точках" фронта. Они обсуждали ситуацию на фронте и возможные варианты развития событий.
- Отважность и открытость украинских генералов и президента Владимира Зеленского очень раздражает россиян. Их командующие и сам Владимир Путин вряд ли действительно приезжали на фронт, чтобы подбодрить своих военных.
- К слову, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Сырский несколько месяцев назад попал под вражеский обстрел недалеко от Соледара. Тогда командующий лично руководил боем.