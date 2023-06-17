Основной темой этого разговора будет урегулирование войны между Украиной и Россией. Кроме того, главы стран Африки представят президенту России свой "мирный план".
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Лидеры африканских стран приехали к Путину
В пресс-службе президента Южно-Африканской Республики отметили, что Сирил Рамафоса вместе с главами Замбии, Коморских островов и Сенегала, а также главами правительств Конго – Браззавиля, Египта и Уганды встретятся с Путиным.
Президент ЮАР прибыл в Петербург / Видео пресс-службы президента ЮАР
Представители Рамафоса отметили, что на этой встрече планируют "искать пути к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией". В пресс-службе главы ЮАР также отметили, что эта война привела к разрушительным экономическим последствиям, гибели людей и глобальной нестабильности.
Впоследствии российские СМИ сообщили, что делегацию лидеров стран Африки Владимир Путин принял в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжаются до сих пор.
В заключение представители Рамафоса сказали, что уже 18 июня президент вернется в Южно-Африканскую республику.
Недавно лидеры африканских стран посетили Украину
- В Киев 16 июня прибыла делегация лидеров стран Африки во главе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосом. Одной из причин этой поездки стало обсуждение африканской версии мирного плана по урегулированию войны против Украины.
- В ходе этого визита российские захватчики пустили баллистические ракеты в сторону столицы. Спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что это якобы никоим образом не повлияло на работу политиков
- Далее Магвенья сделал циничное заявление, что вроде бы "не заметили" ракетных обстрелов Киева. Тогда как в Киевской области в результате падения обломков сбитых ракет пострадали 4 человека, в частности, 2 детей.
- Владимир Зеленский впоследствии высказался по поводу "мирного плана" глав африканских стран. Украинский глава подчеркнул, что переговоры с Россией возможны после вывода всех войск оккупантов с территории Украины.