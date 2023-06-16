В пятницу, 16 июня, делегация представит мирный план в Украине, а уже в субботу, 17 июня, – делегация поедет в российский Санкт-Петербург. В рамках визита делегации также состоятся встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным, сообщает 24 Канал.

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В Киеве перекрыли несколько улиц

Пресс-служба Патрульная полиция Киева накануне предупреждала, что 16 июня в связи с проведением мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать свой маршрут заранее,

– отметили в полиции.

В сети киевляне сообщают, что в настоящее время перекрыты бульвар Шевченко и проезд на Михайловскую площадь со стороны улицы Владимирской.

Полиция разворачивает автомобили: смотрите видео

Перекрытые улицы Киева: смотрите видео

Во время визита делегация представит свой "мирный план" по окончании войны. По информации западных СМИ, в документе перечислен ряд мер, которые предлагаются в рамках первого этапа взаимодействия враждующих сторон. В частности, лидеры африканских стран предлагают России вывести войска из Украины, а также отозвать ордер из суда Гааги на арест Путина.

Президент ЮАР прибыл в Украину

В Киеве встретили президента Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Он вместе с президентом Сенегала Маки Саллом возглавляют делегацию африканских стран.

Сирила Рамафосу встретили в Киеве: смотрите видео

Отметим, что в делегацию также входят лидеры нескольких государств Африки и премьер-министр Египта. От поездки отказались три президента – Египта, Уганды и Республики Конго.

Что известно о "мирном плане" африканских стран