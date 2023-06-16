У п'ятницю, 16 червня, делегація презентує мирний план в Україні, а вже у суботу, 17 червня, – делегація поїде до російського Санкт-Петербурга. У рамках візиту делегації також відбудуться зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним, повідомляє 24 Канал.
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У Києві перекрили кілька вулиць
Пресслужба патрульної поліції Києва напередодні попереджала, що 16 червня у зв'язку із проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та планувати свій маршрут завчасно,
– наголосили в поліції.
У мережі кияни повідомляють, що наразі перекриті бульвар Шевченка та проїзд до Михайлівської площі з боку вулиці Володимирської..
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Перекриті вулиці Києва: дивіться відео
Під час візиту делегація презентує свій "мирний план" щодо закінчення війни. За інформацією західних ЗМІ, у документі перераховано низку заходів, які пропонуються в рамках першого етапу взаємодії ворогуючих сторін. Зокрема лідери африканських країн пропонують Росії вивести війська з України, а також відкликати ордер з суду Гааги на арешт Путіна.
Президент ПАР прибув в Україну
У Києві зустріли президента Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він разом з президентом Сенегалу Макі Саллом очолюють делегацію африканських країн.
Сиріла Рамафосу зустріли у Києві: дивіться відео
Зазначимо, що до делегації також входять лідери ще кількох держав Африки й прем'єр-міністр Єгипту. Від поїздки відмовилися троє президентів – Єгипту, Уганди та Республіки Конго.
Що відомо про "мирний план" африканських країн
- Сиріл Рамафоса у березні 2023 року вперше оголосив, що його уряд попросили "зіграти роль посередника" у російсько-українській війні. Після цього у травні почали говорити про "мирну" ініціативу від країн Африки.
- Перед візитом делегації президент ПАР провів телефонні розмови з російським диктатором та Володимиром Зеленським. Відбулося це 12 та 13 травня відповідно.
- В Офісі Президента наголосили, що хочуть, аби африканські країни приєдналися до української "формули миру", яку підтримали західні держави. Однією з ключових умов мирного плану Зеленського є виведення російських військ з України.