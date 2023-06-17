Об этом во время совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Однако окончательное решение еще не было принято, сообщает 24 Канал.

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Саммит БРИКС хотят обсудить с Путиным

Рамафоса заявил, что вопрос о возможном участии российского диктатора в саммите БРИКС постоянно обсуждается в правительстве страны. Кроме того, президент ЮАР планирует обсудить это с Путиным во время визита африканской делегации 17 июня в Россию.

У меня также будет двусторонняя встреча с президентом Путиным для того, чтобы обсудить саммит БРИКС. Этот вопрос еще обсуждает и рассматривает наше правительство,

– заявил Рамафоса.

Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательный план проведения саммита БРИКС еще в процессе принятия. В частности – из-за возможного приезда Путина. По словам Рамафосы, этот вопрос постоянно обсуждается как в ЮАР, так и на других платформах.

Обратите внимание! Ежегодный саммит БРИКС намечен на 22 – 24 августа 2023 года. Поскольку ЮАР ратифицировала Римский устав, то должен выполнить требования ордера на арест, выданный Международным уголовным судом по делу о незаконной депортации украинских детей.

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