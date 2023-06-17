Про це під час спільної конференції з Володимиром Зеленський заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса. Проте остаточне рішення ще не ухвалили, повідомляє 24 Канал.

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Саміт БРІКС хочуть обговорити з Путіним

Рамафоса заявив, що питання можливої участи російського диктатора у саміті БРІКС постійно обговорюється в уряді країни. Окрім того, президент ПАР планує обговорити це з Путіним під час візиту африканської делегації 17 червня до Росії.

Я також матиму двосторонню зустріч із президентом Путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще обговорює і розглядає наш уряд,

– заявив Рамафоса.

Разом з тим, він наголосив, що остаточний план щодо проведення саміту БРІКС ще у процесі ухвалення. Зокрема – через можливий приїзд Путіна. За словами Рамафоси, це питання постійно обговорюється як у ПАР, так і на "інших платформах".

Зверніть увагу! Щорічний саміт БРІКС запланований на 22 – 24 серпня 2023 року. Оскільки ПАР ратифікувала Римський статут, то має виконати вимоги ордера на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд у справі про незаконну депортацію українських дітей.

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