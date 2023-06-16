Це 24 Каналу прокоментував директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, кремлівський диктатор Владімір Путін геть неадекватний, а росіяни з'їхали з глузду.

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Обстріл Києва з точки зору кремлівської логіки нібито й логічний. Однак з точки зору раціонального розуміння – москалі вкотре показали себе дурнями.

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Мислять категоріями сили

Росія бореться за підтримку африканських країн і в момент приїзду президента ПАР здійснює ракетний обстріл. Такі дії окупантів свідчать, що вони втратили будь-який розум й розуміння.

Ймовірно, Путіна не задовольнив візит лідерів африканських країн в Україну й він вирішив показати свою "силу".

Вони показують себе як силу. Напевно, Путін розраховує, що африканці з іншого світу, де розуміють мову сили. Так, він буцімто хоче показати, що ракетами може дістати будь-кого й будь-де,

– сказав Солонтай.

Зверніть увагу! У березні 2023 року президент ПАР Сиріл Рамафоса вперше оголосив, що його уряд попросили "зіграти роль посередника" у російсько-українській війні. Згодом африканські країни запропонували нову "мирну ініціативу", щоб допомогти закінчити війну в Україні.

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