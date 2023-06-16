Це 24 Каналу прокоментував директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, кремлівський диктатор Владімір Путін геть неадекватний, а росіяни з'їхали з глузду.
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Обстріл Києва з точки зору кремлівської логіки нібито й логічний. Однак з точки зору раціонального розуміння – москалі вкотре показали себе дурнями.
Який мотив обстрілу Києва під час візиту африканських лідерів: дивіться відео
Мислять категоріями сили
Росія бореться за підтримку африканських країн і в момент приїзду президента ПАР здійснює ракетний обстріл. Такі дії окупантів свідчать, що вони втратили будь-який розум й розуміння.
Ймовірно, Путіна не задовольнив візит лідерів африканських країн в Україну й він вирішив показати свою "силу".
Вони показують себе як силу. Напевно, Путін розраховує, що африканці з іншого світу, де розуміють мову сили. Так, він буцімто хоче показати, що ракетами може дістати будь-кого й будь-де,
– сказав Солонтай.
Росіяни обстріляли Київщину під час візиту африканської делегації
- Вдень 16 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ та область. Якраз в той час у столиці перебували президенти африканських країн для обговорення "мирного плану" щодо закінчення війни.
- У Повітряних силах зазначили, що вдалося збити 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів". Крім того, ліквідували 2 розвідувальні БпЛА.
- Речник президента ПАР Вінсент Магвенья відреагував на обстріл Києва. Він заявив, що робота "мирної місії" триває і "все йде за планом". Делегація має провести переговори із Президентом України Володимиром Зеленським.