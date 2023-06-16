У Повітряних силах ЗСУ закликали людей негайно пройти в укриття. Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці орієнтовно об 11:31 працювала ППО, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Київщині

У КМВА написали, що:

станом на 11:22 в області та на підступах до Києва працювала ППО. Людей закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги;

об 11:31 у Києві працювала ППО;

орієнтовно об 11:33 написали про загрозу застосування балістичного озброєння з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети,

– написав Кличко орієнтовно о 11:38.

Об 11:40 Повітряні сили ЗСУ написали, щоб мешканці Києва та області рухались в укриття через балістику.

"Увага! Київ та область в укриття. Балістика!" – зазначили військові.

Небезпечно було в Центрі, на Сході та Заході України

Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття,

– заявили Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 11:32.

Варто зазначити, що повітряна тривога почала лунати в областях орієнтовно об 11 годині 16 червня. Вже о 11:30 вся Україна була "червона".

Орієнтовно об 11:11 моніторинговий канал Monitor написав, що ракети типу "Калібр" маневрують у центральних областях України.

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