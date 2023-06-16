Это 24 Каналу прокомментировал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин совершенно неадекватный, а россияне сошли с ума.

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Обстрел Киева с точки зрения кремлевской логики вроде бы и логический. Однако с точки зрения рационального понимания – москали в очередной раз показали себя дураками.

Каков мотив обстрела Киева во время визита африканских лидеров: смотрите видео

Мыслят категориями силы

Россия борется за поддержку африканских стран и в момент приезда президента ЮАР осуществляет ракетные обстрелы. Такие действия оккупантов свидетельствуют, что они потеряли всякий разум и понимание.

Вероятно, Путина не удовлетворил визит лидеров африканских стран в Украину и он решил показать свою "силу".

Они проявляют себя как силу. Наверняка Путин рассчитывает, что африканцы из другого мира, где понимают язык силы. Таким образом, он якобы хочет показать, что ракетами может достать кого угодно и где угодно.

– сказал Солонтай.

Обратите внимание! В марте 2023 года президент ЮАР Сирил Рамафоса впервые объявил, что его правительство попросило "сыграть роль посредника" в российско-украинской войне. Впоследствии африканские страны предложили новую мирную инициативу, чтобы помочь закончить войну в Украине.

Россияне обстреляли Киевщину во время визита африканской делегации