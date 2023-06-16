Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Украина недооценивает коммуникацию с представителями африканского континента.
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"Они показали свои болевые точки в этом списке. Путин хочет иметь возможность куда-нибудь съездить, а также хотят снять санкции. Хорошо, учтем – и будем давить на них еще сильнее", – сказал Тизенгаузен.
В "мирном плане" ЮАР показали болевые точки Путина: смотрите видео
Почему Россия обстреляла Киев во время визита делегации
Политтехнолог считает, что атака Кремля 16 июня обусловлена стремлением продемонстрировать свою силу. Мол, если не подпишем "мирный план", будем иметь последствия. В то же время, страна-агрессор не игнорирует возможности ЮАР на международной арене.
"Россия прекрасно понимает, что они имеют такое же право голоса в ООН ", – заметил Тизенгаузен.
Визит делегации ЮАР в Киев: основное
- 16 июня в Киеве встретили президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса. Он вместе с президентом Сенегала Маки Саллом возглавил делегацию семи африканских стран.
- В это время россияне нанесли ракетный удар "Калибрамы" и "Кинжалами". Спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что это никак не повлияло на работу лидеров Африки.
- Лидеры африканских государств прибыли в Киев, чтобы представить собственный "мирный план" насчет войны России против Украины. Речь идет о скорейшем возобновлении переговоров между странами.
- Однако Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск со всей территории нашего государства.