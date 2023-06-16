Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Украина недооценивает коммуникацию с представителями африканского континента.

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"Они показали свои болевые точки в этом списке. Путин хочет иметь возможность куда-нибудь съездить, а также хотят снять санкции. Хорошо, учтем – и будем давить на них еще сильнее", – сказал Тизенгаузен.

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Обратите внимание! ЮАР имеет тесные связи с Россией, в частности в рамках группы БРИКС. Когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, страна задумалась о выходе из Римского устава. Однако потом передумала и отменила приглашение Путина на саммит.

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Политтехнолог считает, что атака Кремля 16 июня обусловлена стремлением продемонстрировать свою силу. Мол, если не подпишем "мирный план", будем иметь последствия. В то же время, страна-агрессор не игнорирует возможности ЮАР на международной арене.

"Россия прекрасно понимает, что они имеют такое же право голоса в ООН ", – заметил Тизенгаузен.

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