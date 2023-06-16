Сегодня утром, 16 июня, в Киеве встретили президента Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Он вместе с президентом Сенегала Маки Саллом возглавляют делегацию африканских стран. Почти сразу в столице объявили воздушную тревогу, последовавшую за взрывами и угрозой атаки баллистическими ракетами. 24 Канал объясняет, почему нервничают в Кремле и какую пользу может получить Украина от сегодняшних переговоров.
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Спикер МИД Украины Олег Николенко пояснил, что многие африканские страны сейчас придерживаются условной нейтральной позиции. Однако относительно роли ЮАР в "мирной инициативе" есть другие суждения.
Южно-Африканская Республика решила выбрать роль посредника после того, как посол США в ЮАР Рубен Бригете обвинил руководство страны в военной поддержке России,
– считают специалисты.
Другие мотивы ЮАР
Следовательно, эксперты часто подозревают, что ЮАР хочет восстановить свою репутацию и взять на себя роль миротворца.
Посол Украины в ЮАР, Мозамбике и Ботсване Любовь Абравитова в комментарии 24 Канала отметила, что идея о мирной миссии существовала до скандала, но заявление американской стороны могло стимулировать ЮАР и ее главу Рамафалоса к более решительным действиям.
Я думаю, что идея о контактах между африканскими лидерами и с Россией, и с Украиной была до этого. То, что заявление американской стороны стимулировало президента Рамафоса присоединиться к такой инициативе – выглядит вполне вероятно,
– отмечает госпожа посол.
Госпожа посол отмечает, что обвинения со стороны США имели и другие неожиданные последствия, ведь 25 мая представительницу Украины пригласили на консультации в штаб-квартиру Африканского национального конгресса – партии власти в ЮАР.
Там Любовь Абравитова изложила африканским дипломатам украинскую позицию и рассказала, что сейчас переживает наше государство. встреча продолжалась 3 часа. Посол Украины смогла рассказать о позиции нашего государства, о причинах войны и других важных аспектах, ведь АНК в прошлом году назвал войну в Украине "конфликтом, который спровоцировали США и НАТО".
Какую выгоду получит Украина от визита "мирной миссии" африканских лидеровИсследовательница-африканистка Марта Олийнык-Демочко в первую очередь отмечает, что это возможность непосредственного контакта между государствами на уровне лидеров.
Это хорошая возможность прямого контакта с африканскими лидерами на самом высоком уровне. Президентские визиты будут освещать медиа африканских стран и Украина таким образом сможет донести правду непосредственно до самих африканцев. Это возможность показать им, что на самом деле действует Россия, а не те пропагандистские лозунги, которые им транслирует террористическое государство через приготовленные СМИ,
– подчеркивает эксперт.
Однако если говорить о ЮАР, то в то, что эта поездка повлияет на позицию страны в отношении войны, не верит даже госпожа Украины Любовь Абравитова. В частности, потому, что партия власти считает то, что происходит в нашем государстве "прокси-войной".