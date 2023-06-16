Сьогодні зранку, 16 червня, у Києві зустріли президента Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він разом з президентом Сенегалу Макі Саллом очолюють делегацію африканських країн. Майже відразу в столиці оголосили повітряну тривогу, якій послідували вибухи і загроза атаки балістичними ракетами. 24 Канал пояснює, чому нервують у Кремлі і, яку користь може отримати Україна від сьогоднішніх переговорів.
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Речник МЗС України Олег Ніколенко пояснив, що чимало африканських країн зараз дотримуються умовної нейтральної позиції. Однак, щодо ролі ПАР у "мирній ініціативі" є інші судження.
Південно-Африканська Республіка вирішила обрати роль посередника після того, як посол США у ПАР Рубен Брігеті звинуватив керівництво країни у військовій підтримці Росії,
– вважають фахівці.
Інші мотиви ПАР
Відтак, експерти часто підозрюють, що ПАР бажає відновити свою репутацію та взяти на себе роль миротворця.
Пані посол України в ПАР, Мозамбіку та Ботсвані Любов Абравітова у коментарі 24 Каналу відзначила, що ідея про мирну місію існувала до скандалу, але заява американської сторони могла стимулювати ПАР та її очільника Рамафалосу до рішучіших дій.
Я думаю, що ідея про контакти між африканськими лідерами і з Росією, і з Україною існувала до того. Те, що заява американської сторони стимулювала президента Рамафосу доєднатися до такої ініціативи – виглядає цілком імовірно,
– відзначає пані посол.
Пані посол зазначає, що звинувачення з боку США мали й інші наслідки, які стали неочікуваними, адже 25 травня представницю України запросили на консультації до штаб-квартири Африканського національного конгресу – партії влади в ПАР.
Там Любов Абравітова виклала африканським дипломатам українську позицію та розповіла про те, що зараз переживає наша держава. зстріч тривала 3 години. Пані посол України змогла розповісти про позицію нашої держави, про причини війни та інші важливі аспекти, адже АНК минулого року назвав війну в Україні "конфліктом, який спровокували США та НАТО".
Який зиск отримає Україна від візиту "мирної місії" африканських лідерівДослідниця-африканістка Марта Олійник-Дьомочко найперше відзначає те, що це можливість безпосереднього контакту між державами на рівні лідерів.
Це добра можливість прямого контакту з африканськими лідерами на найвищому рівні. Президентські візити висвітлюватимуть медіа африканських країн і Україна, таким чином, зможе донести правду безпосередньо до самих африканців. Це можливість показати їм, що насправді чинить Росія, а не ті пропагандистські лозунги, які їм транслює терористична держава через пригодовані ЗМІ,
– наголошує експертка.
Однак якщо говорити про ПАР, то в те, що ця поїздка вплине на позицію країни щодо війни, не вірить навіть пані посол України Любов Абравітова. Зокрема через те, що партія влади вважає те, що відбувається у нашій державі "проксі-війною".