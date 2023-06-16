Сьогодні зранку, 16 червня, у Києві зустріли президента Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він разом з президентом Сенегалу Макі Саллом очолюють делегацію африканських країн. Майже відразу в столиці оголосили повітряну тривогу, якій послідували вибухи і загроза атаки балістичними ракетами. 24 Канал пояснює, чому нервують у Кремлі і, яку користь може отримати Україна від сьогоднішніх переговорів.

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Речник МЗС України Олег Ніколенко пояснив, що чимало африканських країн зараз дотримуються умовної нейтральної позиції. Однак, щодо ролі ПАР у "мирній ініціативі" є інші судження.

Південно-Африканська Республіка вирішила обрати роль посередника після того, як посол США у ПАР Рубен Брігеті звинуватив керівництво країни у військовій підтримці Росії,

– вважають фахівці.

Довідка. Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою судна, яке в грудні минулого року пришвартувалося до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. Рамафоса відкинув звинувачення, однак на тлі того, що в серпні у ПАР відбудеться саміт БРІКС, на який попередньо запрошений Путін, спростування виглядає не надто переконливо. Країна є підписантом Римського статуту, а тому на неї поширюється ордер на арешт диктатора. Тепер Путіна просять доєднатися до саміту онлайн, аби арешт не відбувся.

Інші мотиви ПАР

Відтак, експерти часто підозрюють, що ПАР бажає відновити свою репутацію та взяти на себе роль миротворця.

Пані посол України в ПАР, Мозамбіку та Ботсвані Любов Абравітова у коментарі 24 Каналу відзначила, що ідея про мирну місію існувала до скандалу, але заява американської сторони могла стимулювати ПАР та її очільника Рамафалосу до рішучіших дій.

Я думаю, що ідея про контакти між африканськими лідерами і з Росією, і з Україною існувала до того. Те, що заява американської сторони стимулювала президента Рамафосу доєднатися до такої ініціативи – виглядає цілком імовірно,

– відзначає пані посол.

Пані посол зазначає, що звинувачення з боку США мали й інші наслідки, які стали неочікуваними, адже 25 травня представницю України запросили на консультації до штаб-квартири Африканського національного конгресу – партії влади в ПАР.

Там Любов Абравітова виклала африканським дипломатам українську позицію та розповіла про те, що зараз переживає наша держава. зстріч тривала 3 години. Пані посол України змогла розповісти про позицію нашої держави, про причини війни та інші важливі аспекти, адже АНК минулого року назвав війну в Україні "конфліктом, який спровокували США та НАТО".

До слова, саме Рамафоса є головою цієї партії. То ж зараз ми спостерігаємо за тим, що ПАР стає все більше схильною до діалогу.

Який зиск отримає Україна від візиту "мирної місії" африканських лідерів Дослідниця-африканістка Марта Олійник-Дьомочко найперше відзначає те, що це можливість безпосереднього контакту між державами на рівні лідерів.

Це добра можливість прямого контакту з африканськими лідерами на найвищому рівні. Президентські візити висвітлюватимуть медіа африканських країн і Україна, таким чином, зможе донести правду безпосередньо до самих африканців. Це можливість показати їм, що насправді чинить Росія, а не ті пропагандистські лозунги, які їм транслює терористична держава через пригодовані ЗМІ,

– наголошує експертка.

Однак якщо говорити про ПАР, то в те, що ця поїздка вплине на позицію країни щодо війни, не вірить навіть пані посол України Любов Абравітова. Зокрема через те, що партія влади вважає те, що відбувається у нашій державі "проксі-війною".