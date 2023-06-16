Россия атаковала Киев ракетами в ходе визита делегации стран Африки. В Офисе Президента подчеркнули, что страна-террористка не обращает внимания на более слабых.
Обратите внимание План капитуляции Украины, – Подоляк жестко раскритиковал "мирную инициативу" лидера ЮАР
Какие идеи озвучил президент ЮАР
Пока Россия совершает геноцид украинцев, Рамафоса заявил о "дипломатических путях". Очевидно, он до сих пор не понял, что нельзя проводить переговоры с тем, кто пытается тебя убить.
Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути,
– заявил президент ЮАР.
Кроме того, Рамафоса заговорил о необходимости деэскалации конфликта "по обе стороны". Только тогда политик заговорил о необходимости уважать суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН.
Другие составляющие "мирного плана":
- гарантии безопасности для всех стран;
- обе страны должны обеспечить экспорт зерновых и удобрений;
- гуманитарные вопросы;
- обмен пленными;
- послевоенное восстановление и помощь людям, пострадавшим из-за войны;
- путь вперед и взаимодействие со странами Африки.
Что Зеленский сказал о переговорах
Владимир Зеленский 16 июня заявил, что о любых переговорах можно говорить только после того, как Россия выведет свои войска по всей территории Украины. В противном случае допустить переговоры означает заморозить конфликт. Украине нужен реальный мир.