Россия атаковала Киев ракетами в ходе визита делегации стран Африки. В Офисе Президента подчеркнули, что страна-террористка не обращает внимания на более слабых.

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Какие идеи озвучил президент ЮАР

Пока Россия совершает геноцид украинцев, Рамафоса заявил о "дипломатических путях". Очевидно, он до сих пор не понял, что нельзя проводить переговоры с тем, кто пытается тебя убить.

Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути,

– заявил президент ЮАР.

Кроме того, Рамафоса заговорил о необходимости деэскалации конфликта "по обе стороны". Только тогда политик заговорил о необходимости уважать суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН.

Другие составляющие "мирного плана":

гарантии безопасности для всех стран;

обе страны должны обеспечить экспорт зерновых и удобрений;

гуманитарные вопросы;

обмен пленными;

послевоенное восстановление и помощь людям, пострадавшим из-за войны;

путь вперед и взаимодействие со странами Африки.

Что Зеленский сказал о переговорах

Владимир Зеленский 16 июня заявил, что о любых переговорах можно говорить только после того, как Россия выведет свои войска по всей территории Украины. В противном случае допустить переговоры означает заморозить конфликт. Украине нужен реальный мир.