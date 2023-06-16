Главный раввин Украины подчеркнул, что гордится Владимиром Зеленским. Кроме того, он отметил, что весь мир будет гордиться украинским лидером.

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Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир будет гордиться им",

– говорится в сообщении.

Кроме того, Моше Реувен Асман подчеркнул, что в Украине нет неонацистов (о чем регулярно лжет Путин), а есть порядочные люди, защищающие свою Родину.

Детали выступления Путина на "форуме"

На днях в Санкт-Петербурге проходит так называемый "экономический форум". Говорить об экономике России уже нечего: на территории страны-оккупантки процветает разве что ритуальный бизнес. На арену выпустили Путина (или одного из его двойников). "Бункерный дед" ныл из-за контрнаступления ВСУ и оружия, которое получает Украина от стран-союзниц и озвучил несколько абсурдных фейков о войне.