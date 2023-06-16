Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, позиция с которой лидеры приехали в Киев непреклонна.

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Позиция маловероятно изменится

Лидеры африканских стран во время воздушной тревоги в Киеве спускались в укрытие, чтобы не подвергаться опасности. Однако впечатление от ракетных обстрелов маловероятно окажет сильное влияние на африканскую делегацию.

Эта бомбардировка никак существенно не изменит позицию этих африканских президентов. Потому что они приехали с очень прагматичной повесткой, которую, конечно, придумали не они. Не из-за абстрактной гуманистической позиции африканские страны принялись вдруг решать миротворческие вопросы в Европе,

– подчеркнул Ярослав Божко.

Так называемые миротворческие планы африканских стран поддержал Китай. А сами африканские лидеры очень лояльны российским политикам. Кроме того, недавно Египет выразил желание присоединиться к БРИКС с участием России и Китая.

"Эти обстрелы – это параллельная история, не отменяющая псевдопосреднической функции, с которой африканские лидеры сюда приехали, и с которой они отсюда поедут в Россию. Осуществляя обстрелы, Россия не боялась, что это как-то изменит позицию африканских стран", – отметил Божко.

Владимир Путин хорошо понимал, что так называемая позиция лидеров африканских стран не изменится. По меньшей мере, потому, что эта позиция не является их собственной.

Обратите внимание! 28 апреля в Киев приезжал Генсек ООН Антониу Гутерриш. Тогда российские оккупанты также обстреляли столицу. Вероятно, Владимир Путин и военное руководство России не нашло убедительных для себя причин прекратить или хотя бы сместить обстрел на день или два.

Ярослав Божко об обстрелах Киевщины во время приезда африканской делегации: смотрите видео

Война не является важным вопросом для Африки

В конце концов позиция африканских стран жестко детерминирована их торговыми отношениями и внешнеполитическими отношениями.

Украине лучше удается устроить отношения с теми странами Африки, которые уже поддерживают западный курс и определенным образом близки к Западу. Не ищут доверия у Китая и Москвы,

– подчеркнул Божко.

Российско-украинская война несколько вторична для африканских стран. По их видению это следствие противостояния Запада и Китая. Отношение этих стран к войне будет зависеть от того, на чьей стороне они в этом абстрактном противостоянии.

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