Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, позиция с которой лидеры приехали в Киев непреклонна.
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Позиция маловероятно изменится
Лидеры африканских стран во время воздушной тревоги в Киеве спускались в укрытие, чтобы не подвергаться опасности. Однако впечатление от ракетных обстрелов маловероятно окажет сильное влияние на африканскую делегацию.
Эта бомбардировка никак существенно не изменит позицию этих африканских президентов. Потому что они приехали с очень прагматичной повесткой, которую, конечно, придумали не они. Не из-за абстрактной гуманистической позиции африканские страны принялись вдруг решать миротворческие вопросы в Европе,
– подчеркнул Ярослав Божко.
Так называемые миротворческие планы африканских стран поддержал Китай. А сами африканские лидеры очень лояльны российским политикам. Кроме того, недавно Египет выразил желание присоединиться к БРИКС с участием России и Китая.
"Эти обстрелы – это параллельная история, не отменяющая псевдопосреднической функции, с которой африканские лидеры сюда приехали, и с которой они отсюда поедут в Россию. Осуществляя обстрелы, Россия не боялась, что это как-то изменит позицию африканских стран", – отметил Божко.
Владимир Путин хорошо понимал, что так называемая позиция лидеров африканских стран не изменится. По меньшей мере, потому, что эта позиция не является их собственной.
Ярослав Божко об обстрелах Киевщины во время приезда африканской делегации: смотрите видео
Война не является важным вопросом для Африки
В конце концов позиция африканских стран жестко детерминирована их торговыми отношениями и внешнеполитическими отношениями.
Украине лучше удается устроить отношения с теми странами Африки, которые уже поддерживают западный курс и определенным образом близки к Западу. Не ищут доверия у Китая и Москвы,
– подчеркнул Божко.
Российско-украинская война несколько вторична для африканских стран. По их видению это следствие противостояния Запада и Китая. Отношение этих стран к войне будет зависеть от того, на чьей стороне они в этом абстрактном противостоянии.
Приезд африканской делегации при обстреле Киевщины: что известно
- В пятницу 16 июня россияне совершили комбинированную атаку в Киев и область. Как раз в то время в столице находились президенты африканских стран для обсуждения "мирного плана" по окончании войны.
- Журналисты издания Reuters сообщили, что в "мирной инициативе" есть пункты о полном выводе российских войск с территории Украины.
- Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья прокомментировал обстрел, заявив, что работа "мирной миссии" продолжается и "все идет по плану". Делегация должна провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.